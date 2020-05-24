ويواصل شالكه منافسات البوندسليغا التي عادت من دون جمهور الأسبوع الماضي إثر توقف لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بالأداء المتواضع ذاته الذي قدمه في المراحل الأخيرة قبل تعليق المباريات في منتصف آذار/مارس.

وتلقى شالكه خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه السبت الماضي برباعية نظيفة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في دربي إقليم الرور. وبذلك، فشل شالكه في تحقيق الفوز للمرحلة التاسعة توالياً في الدوري.

في المقابل، تذوق أوغسبورغ طعم الفوز للمرة الأولى بعد أربعة هزائم متتالية، كانت آخرها في المرحلة الماضية أمام ضيفه فولفسبورغ 1-2.

ويحتل شالكه المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما تقدم أوغسبورغ الى المركز الثاني عشر مؤقتاً مع 30 نقطة.

ولم ينتظر الفريق الزائر طويلاً لهز الشباك، وحقق ذلك في الدقيقة السادسة من خلال ركلة حرة رائعة نفذها لاعبه إدوارد لوفن من مسافة بعيدة، اخترقت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس شوبرت.

وكان الهدف المحاولة الأبرز للفريقين في شوط أول أضيفت رتابة إيقاعه إلى هدوء المباراة المقامة من دون جمهور، ضمن سلسلة الاجراءات الوقائية المفروضة في ألمانيا لمعاودة المنافسات في ظل أزمة "كوفيد-19".

وبقي أوغسبورغ الأكثر تهديداً للمرمى في الشوط الثاني، وحاول تعزيز النتيجة مراراً منذ مطلعه، قبل أن يتمكن من ذلك في ربع الساعة الأخير، مسجلاً هدفين من خطأين دفاعيين.

وأتى هدف تعزيز النتيجة عبر اللاعب نواه بازي الذي استغل خطأ دفاعياً من المضيف، وتقدم إلى داخل المنطقة قبل أن يضع الكرة ببراعة داخل شباك مرمى شوبرت (76).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، منح الفنزويلي سيرخيو كوردوفا فريقه الهدف الثالث، بعدما انتزع الكرة من المدافع منير مرجان عند منتصف الملعب تقريباً، قبل أن يتقدم إلى داخل المنطقة ويتجاوز حارس المرمى، ويودع الكرة في شباكه.







