وسجل كل من كيفن فولاند (20 و43) والجاميكي ليون بايلي (81) ولارس بيندر (82) فيما دوّن ماتس هوميلز (22) وإيمري دجان (33) والبرتغالي رافايل غيريرو (65) ثلاثية الفريق الأصفر.

ويحتل دورتموند المركز الثالث مؤقتاً بـ39 نقطة فيما يأتي ليفركوزن في المرتبة الخامسة بـ37 نقطة.

وبعد تخلفه صفر-1، تقدم دورتموند 2-1 ثم 3-2 لكنه تلقى هدفين في غضون 82 ثانية في نهاية المباراة، ليتعرض لخسارة اولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وعجز دورتموند الذي غاب عنه قائده المخضرم ماركو رويس بسبب الاصابة، عن اللحاق ببايرن (42 نقطة) في الصدارة.

وبعد فرصة مبكرة لهالاند من تسديدة قريبة صدها الحارس، افتتح كيفن فولاند التسجيل لليفركوزن من هجمة مرتدة (20).

لكن المضيف عادل سريعاً برأس قلب دفاعه المخضرم ماتس هوملز إثر ركنية (22).

وأعلن ايمري دجان عن عودته إلى البوندسليغا بأجمل طريقة من تسديدة رائعة عن بعد ثلاثين مترا سكنت المقص الأيمن (33).

لكن ليفركوزن لم يستسلم وعادل بتسديدة اخرى لفولاند من منتصف المنطقة بعد معمعة (43).

قدم دورتموند لعباً هجومياً جميلاً ومن كرة متبادلة بين جايدون سانشو والمغربي أشرف حكيمي، انهاها الانكليزي الشاب ارضية في الشباك (52)، لكن الحكم الغاه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

سدد البديل الأميركي الشاب جيوفاني رينا (17 عاماً) من مرتدة صدها الحارس السلوفاكي لوكاس هراديتسكي بمساعدة القائم (58).

ومن انفراد صريح لليفركوزن وتمريرة لفولاند، سدد لاعب الوسط الدولي الشاب كاي هافرتس في القائم الأيمن (64).

بعدها بثوان ومن هجمة مقابلة، لعب حكيمي الى البرتغالي رافايل غيريرو الذي سجل أرضية في الزاوية اليمنى (65).

قلب ليفركوزن المعادلة في الدقائق العشر الأخيرة، عندما عادل بايلي بكرة أرضية بعد أن ضرب فولاند التسلل (81). وبعد ثوان، لعب لارس بندر رأسية متقنة في الزاوية اليمنى البعيدة بعد تمريرة من المتألق بايلي (82).