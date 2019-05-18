كرم بايرن ميونيخ لاعبيه فرانك ريبيري واريين روبن قبيل انطلاق مباراة الفريق اليوم السبت أمام اينتراخت فرانكفورت في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفعت الجماهير لافتات "تيفو" تشكر بها اللاعبين على الجهود المبذولة في السنوات الطويلة مع الفريق وقد بدا أنهما على مشارف البكاء تأثراً مع زميلهما رافينيا الذي بدوره يودع بايرن واليانز ارينا وكان حاضراً في التكريم.

وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن: "بقوا هنا فترة طويلة، ومن وجهة نظر عاطفية كنت أشركتهم اليوم (أمام فرانكفورت)، لكن علي اتخاذ قرار رياضي".

وسيغادر روبن وريبيري الفريق هذا الصيف بعد قضائهما 10 سنوات و12 سنة على التوالي مع المارد الأحمر. ويشكل ظهورهما اليوم الأخير في اليانز ارينا بعد سنوات طويلة.

وأحرز اللاعبان، اللذين سُجلا احتياطيين اليوم أمام فرانكفورت، الكثير من الألقاب مع الفريق وتوجا بدوري أبطال أوروبا عام 2013.

وسيعني تتويج بايرن محلياً اليوم بالدوري، اللقب الثامن لروبن والتاسع لريبيري.

ويأمل اللاعبان أن يشاركا مرة أخيرة أمام لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا السبت القادم.

وشارك اللاعبان في الشوط الثاني ريبيري (61) روبن (67) ونجح كل منهما في تسجيل هدف لبايرن قبل الفوز بنتيجة 5-1 والتتويج بلقب الدوري.

هدف اريين روبن

هدف ريبيري