تابع بوروسيا دورتموند صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على ضيفه فرايبورغ بهدف وحيد في إطار المرحلة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد، سجله مهاجم دورتموند الدولي الإنكليزي جايدون سانشو في الدقيقة 15 عندما تلقى كرة من البلجيكي ثورغان هازار داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل المرمى.

وهي المرة السابعة على التوالي التي يهز فيها سانشو الشباك في المباريات البيتية لفريقه، ووحده الدولي الغابوني بيار أوباميانغ حقق أفضل منه ب11 مرة متتالية.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 48 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ.

واستعاد بوروسيا مونشنغلادباخ توازنه عقب سقوطه في فخ التعادل أمام هوفنهايم في المرحلة الماضية، وانتزع فوزاً ثميناً من مضيفه اوغسبورغ 3-2.

وانتظر بوروسيا مونشنغلادباخ مطلع الشوط الثاني لهز شباك مضيفه بهدفين للدولي الجزائري رامي بن سبعيني (49) ولارس شتيندل (53)، لكن إدوار لوفين قلص الفارق بعد أربع دقائق، وأعاده شتيندل إلى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (79)، قبل أن يقلصه الأيسلندي ألفريد فينبوغاسون للمرة الثانية في الدقيقة 83.

وعزز بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

وفاز ماينتس على ضيفه بادربورن بهدفين للسويدي روبن كايسون (29) والنمسوي كريم أونيسيوو (37).

وتأجلت مباراة فيردر بريمن مع آينتراخت فرانكفورت بسبب خوض الأخير الجمعة مباراته ضد سالزبورغ النمساوي في إياب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث حجز بطاقته إلى ثمن النهائي بتعادله 2-2 علما بأنه كان فاز 4-1 ذهاباً الخميس الماضي.

