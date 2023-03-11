سقط بوروسيا دورتموند في التعادل أمام مضيفه شالكه 2-2 اليوم السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم ينجح دورتموند في المحافظة على تقدمه في مناسبتين ليحصد نقطة وحيدة ويمتلك 50 نقطة ليبتعد بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وسجّل شلوتربيك لبوروسيا دورتموند أولاً قبل أن يعدل بالتر (50).

وعاد البرتغالي غويريرو ليهدي دورتموند التقدم (60) لكن التركي كارامان أدرك التعادل مرة أخرى (79).

ويعيش دورتموند أياماً سيئة بعدما خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الفائت بخسارته أمام تشلسي الإنكليزي 2-0.