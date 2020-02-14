استعرض بوروسيا دورتموند أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت وفاز عليه 4-0 الجمعة ضمن الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وشهدت المباراة دخول النرويجي هالاند التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب يسجل ثمانية أهداف في أول خمس مباريات يخوضها في البوندسليغا.

وتناوب على رباعية بوروسيا دورتموند العائد لسكة الانتصارات بعد تعثرين أمام باير ليفركوزن في الدوري وفيردر بريمن في الكأس، كل من البولندي بيتشيك (33) والإنكليزي سانتشو (49) وهالاند (54) والبرتغالي رافاييل غوريرو (74).

ورفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في وصافة الدوري الألماني بفارق الأهداف عن لايبزيغ وبفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر مع مباراة أقل للأخيرين.

وتأتي أهمية المباراة ونتيجتها نظراً لاستقبال دورتموند لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.