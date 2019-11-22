وأفلت دورتموند من خسارة مذلة ثانية بعد الأولى التي مني بها في المرحلة الماضية أمام مضيفه وغريمه بايرن ميونيخ صفر-4، حيث تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يتدارك الموقف في الثاني وينتزع نقطة مخيبة.

وضرب الضيوف بقوة في الشوط الأول بثلاثة أهداف من هجمات مرتدة سجلها ستريلي مامبا (5 و37) وغيريت أولتمان (43)، ورد بوروسيا دورتموند بـ"ريمونتادا" قوية في الثاني سجل خلاله ثلاثة أهداف عبر الإنكليزي جايدون سانشو (47) والبلجيكي أكسل فيتسل (84) وماركو رويس (90+2)، وكان قاب قوسين أو أدنى من تكرار الريمونتادا التي حققها أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما حول تخلفه صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز 3-2.

وهي المباراة الثانية تواليا التي يفشل فيها دورتموند في تحقيق الفوز وهو الذي كان يمني النفس بكسب النقاط الثلاث لرفع معنويات لاعبيه قبل القمة الحامسة أمام مضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 20 نقطة وصعد الى المركز الخامس مؤقتا، في حين بقي بادربورن متذيلاً للترتيب برصيد 5 نقاط.

وفضل مدرب دورتموند السويسري لوسيا فافر الإبقاء على البلجيكي ثورغان هازار والمغربي أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء رغم ادائهما المميز مع منتخبي بلادهما في فترة الاستراحة الدولية، إن في تصفيات كأس أوروبا للأول، أو تصفيات كأس أمم إفريقيا للثاني.

وبات منصب فافر في خطر، لاسيما بعد سلسلة انتقادات طالته في الآونة الأخيرة بسبب التراجع المخيف للفريق في النتائج.