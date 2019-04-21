ورفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة مقابل 70 لبايرن ميونيخ الذي كان وسع الفارق الى أربع نقاط بفوزه الصعب السبت على ضيفه فيردر بريمن 1-0، فيما تجمد رصيد فرايبورغ الثالث عشر عند 32 نقطة.

ويبدو أن دورتموند استوعب خسارته الثقيلة امام غريمه البافاري (0-5)، وحقق فوزين متتالين على ضيفه ماينتس في المرحلة السابقة، وعلى فرايبورغ اليوم برباعية بيضاء.

وبعد بداية قوية لفرايبورغ وتهديد من قبل جيان لوكا فالدشميت، انتقلت السيطرة كلياً مع تسجيل الإنكليزي جايدون سانشو الهدف الأول من رمية جانبية وأربع تمريرات قصيرة داخل المنطقة شارك فيها المدافع الفرنسي عبدو ديالو، ماريو غوتسه وماركو رويس، وتابعها الإنكليزي المندفع من بين المدافعين بيمناه في اسفل الزاوية اليسرى (12).

وكان رويس وسانشو قريبين من زيادة الغلة خلال دقيقة واحدة بتمريرتين من الدولي البرتغالي رافايل غيريرو (20)، قبل أن يتفوق فرايبورغ مجدداً طوال النصف الثاني من الشوط الأول دون أن ينجح في هز شباك ضيفه.

وكاد كريستيان غينتر يدرك التعادل بتسديدة من داخل المنطقة، بيد أن كرته ارتطمت بقدم صخرة دفاع دورتموند يوليان فايغل (15)، ثم تصدى الحارس السويسري لدورتموند رومان بوركي ببراعة لصاروخية الإيطالي فينتشنزو غريفو (22).

وفي الشوط الثاني، كاد بوركي يدفع ثمن تدخل خاطىء لقطع الكرة على مقربة من مرماه قبل أن يتمكن من السيطرة عليها (51)، وعزز دورتموند تقدمه بفضل تألق غيريرو الذي تلقى كرة من الدولي البلجيكي أكسل فيتسل أرسلها بينية خلف الدفاع وانطلق لها رويس ووضعها على يمين الحارس ألكسندر شفولوف (54)، مسجلاً هدفه الـ 16 في البطولة.

وانفرد رويس في الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية أمام المرمى الى الجهة اليمنى حيث يوجد ماريو غوتسه الذي وضعها بسهولة في المرمى الخالي بعد خروج الحارس لمحاولة قطعها دون أن ينجح (79).

وترك غوتسه مكانه للهداف الإسباني باكو الكاسير الذي أضاف الرابع من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على باسكال شتنتسل (87) رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم إينتراخت فرانكفورت الصربي لوكا يوفيتش، بفارق أربعة أهداف خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.



