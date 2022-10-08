وسجل للفريق البافاري ليون غوريتسكا 33، وليروي ساني 53، فيما وقع على هدف دورتموند الأول يوسوفا موكوكو 74.

وطرد الفرنسي كينغسلي كومان 90 بعد نيله الإنذار الثاني، ليعود بعدها الفريق الأصفر من بعيد ويسجل تعادلاً مثيراً عبر الفرنسي أنطوني موديست برأسية في الثواني الأخيرة 90+5.

بايرن ميونيخ يحتل المرتبة الثالثة برصيد 16 نقطة وهو رصيد دورتموند أيضاً إنما يتأخر الفريق الأصفر إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.

وكان بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الأخيرة، في طريقه لتأكيد سطوته على لقاءات "كلاسيكر" ضد غريمه بوروسيا دورتموند وتحقيق فوزه الثامن تواليًا عليه في الدوري، لكنه اكتفى بنقطة واحدة.

وجاء التعادل بعد 7 هزائم لدورتموند تواليًا امام الفريق البافاري في دوري بوندسليغا، علمًا أن آخر فوز له على بايرن يعود إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، بنتيجة 3-2.

وعمومًا، يتفوق بايرن في مجموع لقاءات الفريقين بعد أن التقيا 107 مرات، فحقق 52 انتصارًا مقابل 25 لمنافسه وتعادلا 30 مرة.

وبهذه النتيجة فشل أي من الفريقين في اعتلاء الصدارة بانتظار مباراتي أونيون برلين وفرايبورغ المتصدرين (17 نقطة) ضد شتوتغارت وفرايبورغ تواليًا الاحد، وبات رصيدهما 16 نقطة ليبقى بايرن ميونيخ ثالثا بفارق الاهداف عن دورتموند.

على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، دخل الفريقان مباراة السبت للمرة الاولى ولم يكن احدهما في المركزين الاولين وذلك منذ 2013.

خاض بايرن الفائز بخماسية نظيفة على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي منتصف الاسبوع في دوري الابطال، المباراة في غياب لاعبه المؤثر توماس مولر لعدم تعافيه من الاصابة بكوفيد-19، في حين جلس زميله يوزوا كيميش على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل مشاركته مطلع الشوط الثاني علمًا أنه اصيب بفيروس كورونا ايضا في الوقت ذاته مع مولر.

في المقابل، غاب عن دورتموند قائده ماركو رويس لاصابة في اوتار كاحله.

وعلى الرغم من البداية السريعة للفريقين، فإنهما لم يشكلا خطورة تذكر إلى أن نجح بايرن في افتتاح التسجيل من أول تسديدة له على المرمى.

أسوأ بداية لبايرن ميونيخ بعد 9 مباريات في الدوري الألماني منذ 2010/11 (16 نقطة).

قام السنغالي ساديو مانيه بهجمة مرتدة سريعة ومرر كرة بالكعب باتجاه جمال موسيالا الذي هيأها بإتقان الى ليون غوريتسكا ليسددها الاخير زاحفة من مشارف المنطقة بعيدا عن متناول حارس دورتموند (33).

بعدها مباشرة انفرد الهولندي دونييل مالن بالحارس مانويل نوير الذي تصدى لمحاولته ببراعة (36).

وفي مطلع الشوط الثاني مرر غوريتسكا كرة رأسية الى الخلف باتجاه مانيه والمرمى مشرع أمام الأخير لكنه سددها برأسه أيضاً خارج الخشبات الثلاث (49).

لكن بايرن ميونيخ نجح في إضافة الهدف الثاني عبر جناحه لوروا سانيه الذي اطلق كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة لتخدع حارس دورتموند وتواصل طريقها إلى شباكه (54). ويتألق سانيه هذا الموسم في صفوف البافاري وقد سجل 9 أهداف في مختلف المسابقات بينها أربعة في الدوري المحلي.

وقلص دورتموند، الفائز 4-1 الأربعاء في عقر دار إشبيلية في دوري الأبطال، النتيجة بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق يوسوفا موكوكو الذي أطلق كرة قوية بيسراه من نقطة الجزاء داخل الشباك (75). وبات موكوكو أصغر لاعب يسجل في مباراة كلاسيكر بعمر 17 عاماً و322 يوماً.

وأضاع الفرنسي انتوني موديست فرصة لا تهدر عندما تخلص كريم اديمايي ببراعة من أحد مدافعي بايرن ومرر كرة باتجاهه وهو متربص أمام المرمى لكنه لم يحسن ترجمتها إلى هدف التعادل (83).

وطرد الحكم جناح بايرن الفرنسي كينغسلي كومان الذي شارك مطلع الشوط الثاني بعد غياب طويل عن الملاعب لداعي الاصابة، في الدقيقة الاخيرة بالبطاقة الصفراء الثانية.

فشل بايرن ميونيخ في الفوز بكلاسيكر في الدوري الألماني على الرغم من تقدمه بهدفين لأول مرة منذ مايو 2006.

وعوض موديست خطأه قبل دقائق، عندما انتزع التعادل في الثانية الأخيرة مستغلاً تمريرة عرضية للمدافع نيكو شلوتربرغ تابعها برأسه في المرمى من مسافة قريبة لينتزع فريقه نقطة ثمينة وسط فرحة لا توصف في المدرجات وتحديداً في مدرج الحائط الأصفر والأسود الشهير الذي يتجمع فيه الأنصار الشغوفون لدورتموند.

