وسيُفتح باب الانتقالات ليوم واحد فقط في الأول من تموز/يوليو ثم مجدداً بين 15 منه حتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن الاتحاد بالاتفاق مع رابطة الدوري.

ويأتي هذا الموعد متوافقاً مع توصية سابقة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، طلب فيها من البطولات الوطنية اعتماد فترة منسقة للانتقالات تختتم في هذا التاريخ. واختار ويفا الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، لكونه يسبق بيوم المهلة التي حددها للأندية لتسجيل لاعبيها لخوض مسابقاته لموسم 2020-2021.

وسيكون الأول من تموز/يوليو مخصصاً فقط للانتقالات التي تم الاتفاق عليها رسميا حتى الآن، بيد ان اللاعبين المعنيين بهذا التاريخ لن يتمكنوا من الدفاع عن ألوان أنديتهم الجديدة قبل بداية موسم 2020-2021.

وتم اتخاذ هذا القرار بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" وامتداد بعض البطولات الاوروبية حتى أواخر تموز/يوليو، وعدم التمكن بالتالي من إطلاق الموسم المقبل سوى في وقت متأخر كما هي الحال بالنسبة الى البوندسليغا الألمانية التي ينطلق موسمها الجديد منتصف أيلول/سبتمبر.