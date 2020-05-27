في المباراة التي أقيمت على ملعب " آندر آلتن فورستيري" معقل فريق العاصمة الألمانية تقدم ريدل باكو لماينتس في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل ماركوس إنغفارتسن لأونيون في الدقيقة 33، وشهدت المباراة طرد روبرت أندريش من صفوف يونيون برلين في الدقيقة 42 ليلعب أصحاب الأرض الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين وهو ما فشل فريق ماينتس في استغلاله فحقق تعادله الرابع في البطولة مقابل 8 انتصارات و16 هزيمة فرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

من جانبه رفع أونيون برلين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بعد أن حقق تعادله الرابع أيضاً مقابل 9 انتصارات و15 هزيمة.