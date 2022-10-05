وقال ألونسو لاعب وسط ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ سابقاً عقب تعيينه: "ليفركوزن نادٍ ممتاز وأعرف هذا الأمر من خلال الفترة التي قضيتها في ألمانيا. لقد ضم دائماً لاعبين رائعين، كما أنني أرى الكثير من الجودة في الفريق الحالي."

وأضاف اللاعب الدولي الإسباني السابق الذي توّج بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا في نسختي 2008 و2012 : " هذه المهمة تثيرني كثيرًا."

ووقّع ألونسو البالغ 40 عاماً عقداً مع ليفركوزن حتى 30 حزيران/يونيو من العالم 2024 ليحل بدلاً من المدرب السويسري جيراردو سيواني بعد الأداء السيئ في البوندسليغا حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل ليفركوزن المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين.

