بيلينغهام يصب تركيزه على الارتقاء بمستوى دورتموند من قبل beIN SPORTS January 14, 2023 12:56 1:10 دقيقة أكد الإنكليزي جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند أنه غيرُ راضٍ عن وضعية فريقه الحالية، مشيراً إلى أنه عازم على تقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق على الارتقاء في سلم الترتيب. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند الدوري الألماني جود بيلينغهام -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة رايو فاييكانو يستعيد توازنه وإشبيلية يسقط مجدداً 1:19 دقيقة أنشيلوتي يؤكد أهمية فوز ريال مدريد على برشلونة 1:09 دقيقة بيلينغهام منزعج من وضعية بوروسيا دورتموند 0:40 دقيقة أرتيتا يدرك أهمية الفوز على توتنهام 3:43 دقيقة برايتون يقسو على ليفربول ويهزمه بالثلاثة 4:12 دقيقة مانشستر يونايتد يهزم مانشستر سيتي ويحسم الديربي 0:46 دقيقة كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية 1:10 دقيقة بيلينغهام يصب تركيزه على الارتقاء بمستوى دورتموند 0:40 دقيقة دجوكوفيتش يتطلّع للمشاركة في بطولة أستراليا 1:08 دقيقة نادال يؤكد جاهزيته للدفاع عن لقب بطولة أستراليا