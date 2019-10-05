واصل بوروسيا دورتموند نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ، مفاجأة الموسم، 2-2 بعدما تقدم مرتين.

وهي المباراة الثالثة توالياً التي يهدر فيها بوروسيا دورتموند تقدمه ويسقط في فخ التعادل بعد آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن، فأهدر فرصة اللحاق بالفريق البافاري إلى الصدارة.

ومنح الدولي البلجيكي أكسل فيتسل التقدم لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 20 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من مواطنه الدولي ثورغان هازار.

ونجح لوكا فالدشميدت في إدراك التعادل لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة من جونثان شميد سددها بيسراه من خارج المنطقة داخل المرمى (55).

وأعاد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي التقدم لبوروسيا دورتموند بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة بيسراه إثر تلقيه كرة من الدولي الإنكليزي جايدون سانشو (67).

وهو الهدف الثالث لحكيمي في آخر مباراتين بعد ثنائيته في مرمى سلافيا براغ التشيكي (2-صفر) الأربعاء الماضي في المسابقة القارية.

لكن فرايبورغ خطف هدف التعادل بالنيران الصديقة عندما سجل المدافع السويسري مانويل أكانجي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه (90).