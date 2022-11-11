وفشل دورتموند في الارتقاء إلى المركز الثاني ولو مؤقتاً بانتظار المواجهة بين شريكي هذا المركز فرايبورغ وضيفه أونيون برلين الأحد في ختام المرحلة.



وكان دورتموند سقط أيضاً في المرحلة السابقة أمام فولفسبورغ بهدفين نظيفين بعد ثلاثة انتصارات توالياً.



وبقي رصيد دورتموند 25 نقطة في المركز السادس متخلفاً بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب الذي يلتقي مضيفه شالكه السبت.



في المقابل، رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 22 نقطة وارتقى إلى المركز السابع مؤقتاً.



لم تمض أربع دقائق على بداية المباراة حتى افتتح أصحاب الأرض التسجيل بواسطة يوناس هوفهان بتسديدة يسارية.



ونجح دورتموند في إدراك التعادل بواسطة يوليان براندت الذي تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فروضها على فخذه قبل أن يطلقها بيسراه داخل الشباك (19).



وتقدم مونشنغلادباخ مجدداً بواسطة المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني من كرة رأسية قوية بتمريرة من هوفمان (26).



وبات بن سبعيني أكثر المدافعين في البوندسليغا تسجيلاً للأهداف بعد أن رفع رصيده إلى 5 اهداف هذا الموسم.



واستغل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خطأ لمدافع دورتموند ماتس هوملس وانفرد بالحارس السويسري غريغور كوبل وسدد في المرمى الخالي معززاً تقدم فريقه (30).



لكن دورتموند رد التحية مقلصاً الفارق عبر مدافعه نيكو شلوتربيك إثر كرة مرتدة من حارس مونشنغلادباخ يان أولشوفسكي ومن زاوية ضيقة (40).



وبعد مرور 46 ثانية على انطلاق الشوط الثاني نجح الفرنسي كواديو كوني في توجيه الضربة القاضية للضيوف بإضافته الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة زاحفة.