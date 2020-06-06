حافظ بوروسيا دورتموند على حظوظه الضئيلة جداً في خطف لقب الدوري الألماني من بايرن ميونيخ عقب فوزه على ضيفه هيرتا برلين بهدف نظيف اليوم السبت في الأسبوع الثلاثين من المسابقة.

وسجّل إيمري كان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة والخمسين ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى 63 نقطة بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر قبل أربع مراحل من النهاية.

وافتتحت المباراة بركوع لاعبي الفريقين في دائرة منتصف ملعب "سيغنال ادونا بارك" وأعضاء الجهازين الفنيين ولاعبي الاحتياط على جانب الملعب على ركبة واحدة، التي أصبحت علامة تضامن رمزية بعدما ركع كولن كوبرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأميركية على ركبته خلال النشيد الوطني عام 2016، لدعوة بلاده لحماية حقوق الأميركيين من عنف الشرطة، لا سيما ذوي البشرة السوداء.



وارتدى لاعبو دورتموند خلال الإحماء قمصان شُطبت عنها كلمات "أسود"، "أبيض"، "أصفر" و"أحمر" وكُتب تحتها كلمة "إنسان"، والبعض الآخر قمصان "لا عدالة، لا سلام".



وغاب النرويجي إيرلينغ هالاند عن الفريق الأسود والأصفر بداعي الإصابة، فيما لم يرتق الفريقان إلى مستوى التوقعات في الشوط الاول.



رفع دورتموند الإيقاع في الثاني وأهدر الإنكليزي سانشو أخطر الفرص عندما مرّر المغربي أشرف حكيمي عرضية إلى داخل المنطقة وصلت إلى البلجيكي تورغان هازار الذي مهدها أمام الإنكليزي على باب المرمى سددها بغرابة بجانب القائم (52).



هدّد بعدها هرتا عن طريق البديل ألكسندر ايوسين الذي سدد كرة قوية عن الجهة اليمنى داخل المنطقة مرت بجانب القائم الثاني (56).



وسجل كان هدف اللقاء الوحيد بعد لعبة جماعية رائعة، بعدما رفع سانشو الكرة إلى داخل المنطقة، تابعها يوليان براندت برأسه إلى الألماني الذي تابعها بيمناه في الشباك (57).