وسّع بوروسيا دورتموند من فارق النقاط الذي يبعده عن حامل اللقب بايرن ميونيخ مؤقتاً، وذلك إثر انتصاره 5-1 السبت في الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وواصل المغربي أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد الإسباني تألقه مع دورتموند عندما سجل الهدف الأول لفريقه (24) وصنع الثاني الذي وقّع عليه رويس (60).

وأضاف ماريو غوتزه الهدف الثالث (62) قبل أن يضيف البرتغالي رافاييل غيريرو الهدف الرابع (67).



وسجّل باكالورز هدف فريقه الشرفي قبل أربع دقائق من النهاية، ليرد عليه البلجيكي فيتسل في الوقت بدل الضائع 90+4 باصماً على الهدف الخامس.

وصار رصيد دورتموند 48 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يلتقي شتوتغارت الأحد.

وتجمّد رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف فقط عن نورنبرغ الأخير والذي خسر أمام مضيفه ماينتس 2-1.

وارتقى بوروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف عن بايرن بعد انتصاره على أوغسبورغ بهدفي السويدي ويندت وهيرمان (78 و90+3) علماً أن الفائز أهدر له لاعبه هوفمان ركلة جزاء (44).

وفاز هوفنهايم خارج أرضه على فرايبورغ 4-2 وباير ليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ 3-0، وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت 2-2.