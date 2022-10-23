وأسدى بوخوم بذلك خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ حامل اللقب والفائز السبت على مضيفه هوفنهايم 2-0، إذ بقي النادي البافاري على بعد نقطة فقط من أونيون برلين بعد تلقي الأخير هزيمة ثانية للموسم (الأولى كانت في المرحلة الثامنة أمام أينتراخت فرانكفورت 0-2).

وبعد خسارته جهود يانيك هابيرر، صاحب ثنائية الفوز على بوروسيا دورتموند في المرحلة الماضية، منذ الدقيقة 20 بسبب الإصابة واستبداله بالصربي ميلوش بانتوفيتش، دخل أونيون برلين استراحة الشوطين وهو متخلف بهدف مستحق لأصحاب الضيافة عن طريق فيليب هوفمان بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها فيليب فورستر (43).

وكاد بوخوم أن يعقد الأمور على ضيفه في مستهل الشوط الثاني لكن الحظ عاند الإنكليزي جوردي أوسي-توتو بعدما ارتدت تسديدته من العارضة (49).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 72 عندما انطلق بوخوم بهجمة مرتدة سريعة إثر ركلة حرة غير موفقة لأونيون برلين في منطقة المضيف، وصلت عبرها الكرة على الجهة اليسرى للمتوغل أوسي-توتو، فلعبها عرضية باتجاه البديل غيريت هولتمان الذي سددها من اللمسة الأولى في الشباك.

وحصل أونيون برلين على فرصة ذهبية للعودة الى اللقاء بعد نيله ركلة جزاء عقب خطأ من الصربي إرهان ماسوفيتش على البرتغال ديوغو ليتي، لكن الصربي الآخر ميلوش بانتوفيتش فشل في ترجمتها بعدما اصطدم بتألق الحارس مانويل ريمان (78).

وعوض بانتوفيتش هذه الفرصة لكن متأخراً بعدما قلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع إثر ركلة ركنية، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الثانية وحرمان بوخوم من فوزه الثاني للموسم بعد الأول في المرحلة التاسعة ضد أينتراحت فرانكفورت (3-0).

وفي العاصمة، كان هرتا برلين أكثر توفيقاً من جاره أونيون بتحقيقه فوزه الأول في آخر ست مراحل، وجاء على حساب ضيفه الجريح شالكه في الوقت القاتل 2-1 في لقاء كانت أهدافه الثلاثة فرنسية بامتياز.

وبعدما تقدم في الدقيقة 49 بهدف الفرنسي لوكا توسار، بدا أن هرتا سيكتفي بالتعادل الخامس في آخر سبع مراحل بعدما اهتزت شباكه في الدقيقة 85 عبر البديل الفرنسي فلوران موليه.

لكن الفرنسي الآخر ويلفريد كانغا قال كلمته في الوقت القاتل (88) وأهدى فريق العاصمة فوزه الثاني فقط للموسم، بعد الأول على ملعب أوغسبورغ (2-0) في المرحلة الخامسة، معمقاً في الوقت ذاته جراح شالكه الذي لم تنفعه كثيراً إقالة المدرب فرانك كرامر الأربعاء غداة الخسارة المذلة أمام هوفنهايم 1-5 في مسابقة الكأس.

واكتفى شالكه بفوز يتيم في 11 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، ليقبع في ذيل الترتيب بست نقاط.

