

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت أمس أن إشكالا حادا تخلله تبادل للكمات وقع بين مهاجمي الفريق البافاري خلال حصة تدريبية، بعد توجيه ليفاندوفسكي (30 عاما) انتقادات الى زميله الفرنسي (22 عاما)، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما للفصل بينهما.

وأكد كوفاتش في مؤتمر صحافي اليوم وقوع هذا الإشكال، مشيرا الى أنه تحدث مع اللاعبَين في أعقاب الحصة التدريبية التي استمرت كما المقرر.

وأوضح "لقد تبادلنا الحديث نحن الثلاثة (...) اعتذر اللاعبان وأبديا أسفهما. لن يتم فرض عقوبة مالية بحقهما (من قبل إدارة النادي)".

وتابع "تم طي صفحة هذا الحادث".

وردا على سؤال عن أسباب الإشكال بين لاعبَي الفريق الباحث عن لقبه السابع تواليا في البوندسليغا، لم يقدم كوفاتش إجابة صريحة، مكتفيا بالقول "التدريب، المشاعر (...) يمكننا أن نرى الأمور بمنظار إيجابي: ما زلنا على قيد الحياة!"، قبل أن يطلب من الصحافيين عدم الاستفسار عن الحادث، والتركيز على مباراة الأحد ضد المضيف فورتونا دوسلدورف في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ويدخل الفريق البافاري مباراته المقبلة باحثا عن تعزيز صدارته للدوري بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند، والتي حققها بعد سحقه ضيفه ومطارده على لقب الموسم، بنيتجة 5-صفر في المرحلة الماضية.

وفي المرحلة 29 من أصل 34، يستضيف دورتموند فريق ماينتس السبت.