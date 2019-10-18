ويدين إينتراخت فرانكفورت بفوزه إلى البرتغالي غونزالو باسيينسيا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 4 و16 من ركلة جزاء رافعا رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم، والهولندي باش دوست (80).

وهو الفوز الرابع لإينتراخت فرانكفورت هذا الموسم فرفع رصيده إلى 14 نقطة وارتقى إلى المركز السابع مؤقتا بفارق الاهداف أمام الأهداف أمام باير ليفركوزن الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم فتراجع إلى المركز الثامن مؤقتا بانتظار باقي نتائج مباريات المرحلة.

وأكد إينتراخت فرانكفورت استعداده الجيد لاستضافة ستاندار لياج البلجيكي الخميس المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما تلقى باير ليفركوزن خسارة قاسية قبل رحلته إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطا أوروبا.

وبكر إينتراخت فرانكفورت بالتسجيل عبر باسيينسيا عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الأنغولي الأصل داني دا كوستا فتوغل داخل المنطقة وتابعها بيمناه داخل مرمى الحارس الدولي الفنلندي لوكاس هراديسكي (4).

وتدخل المدافع النمسوي مارتن هينتيريغر في توقيت مناسب لابعاد انفراد كاي هافيرتس داخل المنطقة وحرمه من إدراك التعادل (6).

وأهدر سيباستيان روده فرصة ذهبية للتعزيز من تسديدة بيمناه من مسافة قريبة بين يدي الحارس هراديسكي (7).

وجرب الأرجنتيني لوكاس ألاريو حظه بتسديدة خادعة من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن لمرمى أصحاب الأرض (15).

وحصل إينتراخت فرانكفورت على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع النمسوي الصربي الأصل ألكسندر دراغوفيتش اثر تسديدة لباسيينسيا فانبرى لها الأخير على يسار الحارس هراديسكي (17).

واضطر النمسوي أدي هوتر، مدرب إينتراخت فرانكفورت، إلى تغيير مدافعه الفرنسي المالي الأصل المامي توريه توريه بسبب إصابة بإشراكه الأرجنتيني دافيد أنخل أبراهام، فيما دفع مدرب باير ليفركوزن، الهولندي بيتر بوش، بالدولي المغربي الأصل كريم بلعربي مكان ميتشل فايزر (30).

وأنقذ الحارس الدنماركي فريديريك رونو مرمى فرانكفورت من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية "على الطائر" لألاريو من دخل المنطقة إثر تمريرة عرضية من بلعربي (40).

وكاد هافيرتس يقلص الفارق بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس رونو (58)، ثم أنقذ الحارس مرماه من هدف محقق بتصديه لرأسية ألاريو من مسافة قريبة (66)، ثم تصدى لبلعربي من داخل المنطقة (69).

وعزز دوست بالهدف الثالث عندما تبادل الكرة مع الصربي فيليب كوستيتش حيث مررها له داخل المنطقة فتابعها بيمناه من مسافة قريبة بين ساقي الحارس هراديسكي (80).

وهو الهدف الثالث لدوست هذا الموسم.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات اوغسبورغ مع بايرن ميونيخ، وفورتونا دوسلدورف مع ماينتس، وفيردر بريمن مع هرتا برلين، ولايبزيغ مع فولفسبورغ، وأونيون برلين مع فرايبورغ، وبوروسيا دورتموند مع بوروسيا مونشنغلادباخ، على أن تختتم الأحد بلقاءي كولن مع بادربورن، وهوفنهايم مع شالكه.