وسجّل كيفين فولاند هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة الثانية.

وبات رصيد ليفركوزن 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع، الفائز على هيرتا برلين 2-1 والذي أحرز آخر المراكز المؤهلة لأمجد الكؤوس الأوروبية، ليضمن رسمياً المشاركة في منافسات يوروبا ليغ الموسم المقبل.

أما ماينتس الناجي من الهبوط سابقاً فقد تجمّد رصيده عند 37 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.

وضمن ذات المرحلة حقق فرايبورغ فوزاً كبيراً على ضيفه شالكه برباعية نظيفة.

أما آينتراخت فرانكفورت فقد غنم النقاط الثلاث من مواجهته أمام ضيفه بادربورن (3-2).



