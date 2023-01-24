على ملعب "أليانز أرينا" تقدّم الضيوف مبكراً منذ الدقيقة الرابعة عبر اللاعب الدولي التونسي الياس السخيري، وانتظر بايرن حتى الدقيقة 90 ليسجّل هدف التعادل من تسديدة بعيدة المدى أطلقها الدولي الألماني جوشوا كيميتش مجنباً فريقه الخسارة.

وهذا التعادل هو الثاني توالياً لبايرن إذ كان تعادل في الجولة الفائتة خارج أرضه أمام لايبتسيش (1-1)، ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة في حين أصبح رصيد كولن 21 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى، اكتسح لايبتسيش مضيفه شالكه (6-1)، وحقق فولفسبورغ فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة على مضيفه هيرتا برلين، في حين تعادل هوفنهايم مع ضيفه شتوتغارت (2-2).