بايرن يكتسح ليفركوزن ويقترب خطوة إضافية من اللقب

ويبحث بايرن عن لقب ثامن متتالي في الدوري الألماني والثلاثين في تاريخه.

سجل لبايرن كل من كينغسلي كومان (٢٧) و ليون غوريتسكا (٤٢) و سيرجي غنابري (٤٥+١) وروبرت ليفاندوفسكي (٦٦). وبات رصيد البولندي ٣٠ هدفا هذا الموسم فيما رفع توماس مولر الذي صنع هدفين اليوم، رصيده إلى ٢٠ تمريرة حاسمة هذا الموسم أيضا.

وعادل ليفا رقمه القياسي في موسم واحد في البوندسليغا إذ سجل ٣٠ هدفا موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ حين نال لقب هداف الدوري، أي أن أي هدف جديد سيكون رقما قياسيا شخصيا.

كما سجل ليفا اليوم هدفه رقم ٣٠٠ في مسيرته الاحترافية الطويلة منذ انطلاقتها منها ١٥٨ مع بايرن.

أما مولر فهو اللاعب الثاني فقط الذي يصل الى ٢٠ تمريرة حاسمة في موسم واحد في بوندسليغا بعد كيفن دي بروين موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.

فيما سجل لباير ليفركوزن الأرجنتيني لوكاس الاريو (١٠) وفلوريان فيرتز (٨٩).

وارتدى لاعبو بايرن شارات على سواعدهم تقول "حياة السود مهمة" في رسالة ضد العنصرية.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ٧٠ نقطة في الصدارة بفارق ١٠ نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يلعب لاحقا مع هيرتا برلين.

وبات في رصيد بايرن الهجومي ٩٠ هدفا، علما ان الرقم القياسي في موسم واحد في رصيد البافاري وهو ١٠١ سجله موسم ١٩٧١-١٩٧٢.

وعزز مدرب بايرن هانز فليك الذي كان أصبح اول مدرب في تاريخ النادي يحقق 22 فوزا في اول 25 مباراة، رقمه إلى ٢٣ فوزا في اول ٢٦ مباراة.

وبسبب تراكم الإنذارات سيغيب ليفاندوفسكي ومولر عن المباراة القادمة لبايرن ميونيخ.

نتائج أخرى

تعادل لايبزيغ مع ضيفه بادربورن ١-١ مهدرا فوزا هاما كان سيجعله ثانيا مؤقتا إذ تقدم حتى الدقيقة ٩٠، وتعادل فورتونا دوسلدورف مع هوفنهايم ٢-٢، وخسر اينتراخت فرانكفورت أمام ماينز ٠-٢،

أهم أحداث اللقاء

انتهاء اللقاء بفوز مستحق للبافاري ٤-٢ يقترب معه أكثر من اللقب ال٣٠.

د٨٩- باير ٢-٤ بايرن | سلسة تمريرات جميلة من لاعبي باير وصلت اثرها الكرة إلى فلوريان فيرتز الذي راوغ داخل المنطقة وسدد كرة خادعة رائعة بعيدة عن نوير.

توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي سيغيبان عن مباراة بايرن ميونيخ القادمة في مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ بسبب تراكم الإنذارات.

هذا الهدف رقم ٣٠ للبولندي هذا الموسم في صدارة الهدافين والتمريرة الحاسمة رقم ٢٠ لمولر هذا الموسم أيضاً

هذا الهدف رقم ٩٠ لبايرن هذا الموسم في ٣٠ مباراة. رقم قياسي جديد في البوندسليغا عند هذه العتبة.

د٦٦- باير ١-٤ بايرن | كرة مقطوعة من بايرن وصلت إلى توماس مولر الذي عكس عرضية متوسطة قابلها روبرت ليفاندوفسكي برأسه لا تصد ولا ترد في الشباك.

بايرن ميونيخ يواصل الضغط والاستحواذ بحثا عن المزيد من الاهداف فيما صاحب الارض غير قادر على ردة الفعل.

د٥٢- انطلاقة من بايرن ميونيخ إلى الأمام في هجوم معاكس مرر خلاله كومان مرة إلى مولر الذي أهدر فرصة كبيرة للتسجيل بتسديدة غير متقنة.

د٤٦- انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ ٣-١. البافاري أمتع واستعرض وسيطر وكان من الممكن ان يخرج بغلة أوفر من ثلاثة أهداف التي سجلها في غضون ثلاث عشرة دقيقة.

د٤٥+١- باير ١-٣ بايرن | تمريرة طويلة من جوشوا كيميتش إلى سيرجي غنابري الذي انفرد وسدد كرة ساقطة لوب في الشباك الخالية.

د٤٢- باير ١-٢ بايرن | هجمة مرتدة من باير متقنة انطلقت من الدفاع تخللتها سلسلة نقلات رائعة وصلت اثرها الكرة إلى غوريتسكا الذي أطلق يسارية زاحفة من حافة المنطقة منحت البافاري تقدماً مستحقا بجدارة. تمريرة حاسمة جديدة هذا الموسم لتوماس مولر (رقم ١٩).

د٣٨- نقلات جميلة من ليفركوزن في العمق البافاري انتهت بتسديدة قوية بعيدة من الفرنسي موسى ديابي أمسكها نوير على مرحلتين.

د٢٧- باير ١-١ بايرن | انفراد تام من كينغسلي كومان نتيجة ضغط فريقه المتقدم، الفرنسي لم يتوان عن التسجيل بثقة واتقان في شباك لوكاس هراديكي المتلكئ. التمريرة الحاسمة بفضل ليون غوريتسكا الذي قطع الكرة اثر ضغط في وسط الملعب.

بايرن ميونيخ يحاول رفع وتيرة وشدة اللعب والضغط على مربع باير ليفركوزن الأخير، لكن الفريق المضيف صامد.

د١٠- باير ١-٠ بايرن | الأرجنتيني لوكاس الاريو يمنح باير ليفركوزن التقدم اثر انفراد تام مع مانويل نوير نتيجة تمريرة حاسمة من باومغارتلينغر. هدف تم احتسابه بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو اثر شك حول وجود تسلل.

أول خمس دقائق ضغط واستحواذ وإرادة أكثر وضوحا من بايرن ميونيخ لتحقيق هدف السبق.

لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لصالح ليفركوزن ٢-١.

د١- انطلاق المباراة.

تشكيلة باير ليفركوزن

Here’s how we’ll start things off in the BayArena today! 💪



Kai Havertz will have to miss today’s match with muscular problems.🙁#B04FCB pic.twitter.com/qBxrypgKwY — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 6, 2020

تشكيلة بايرن ميونيخ