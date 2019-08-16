ويدين بايرن بالتعادل إلى مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين (24 و60 من ركلة جزاء)، فيما سجل للفريق الضيف البلجيكي دودي لوكيباكيو (36) والصربي ماركو غروييتش (38).

بدأ بايرن المباراة ضاغطا وشكلت تسديدة الإسباني تياغو ألكانتارا بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية من حافة منطقة الجزاء التهديد الاول للحارس النروجي روني جارستاين التقطها بدون صعوبة تذكر، قبل أن يعيد زميله توماس مولر السيناريو ذاته في الدقيقة السابعة بكرة مرت هذه المرة بجانب القائم.

ورد الضيف مستغلا هفوة من دفاع بايرن اثر تمريرة من الاسترالي ماثيو ليكي داخل المنطقة للمهاجم البوسني وداد إيبيسيفيتش الذي سدد كرة خارج الملعب (13).

وأثمرت ضغوطات بايرن هدف الافتتاح بعد تمريرة عرضية زاحفة من الجهة اليمنى لسيرج غنابري ارتمى لها داخل المنطقة الهداف ليفاندوفسكي وحولها بقدمه في المرمى أمام عجز الحارس جارستاين (24).

وفي غفلة من دفاع بايرن سجل البلجيكي الشاب لوكيباكيو هدف التعادل من تسديدة من 25 مترا اصطدمت بظهر إيبيسيفيتش وحولت مسارها الى شباك الحارس الدولي مانويل نوير (36)، قبل أن يصعق هرتا أصحاب الارض بعد دقيقتين اثر كرة هوائية مشتركة بين الصربي غروييتش والمدافع الفرنسي بنجامين بافار وصلت الكرة الى إيبيسيفيتش الذي مررها مجددا الى غروييتش المنطلق من الخلف، فانفرد بالحارس نوير ونجح في تجاوزه وسدد الكرة في المرمى الخالي معلنا تقدم فريقه أمام ذهول جماهير ملعب أليانز أرينا (38).

واستهل بايرن الشوط الثاني ضاغطا بهدف تعديل النتيجة، وكاد أن يحقق مراده بفضل تسديدة من خارج المنطقة للمتألق غنابري صدها الحارس جارستاين (56).

واستفاد بايرن من تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") بعدما لجأ الحكم الى الشاشة لاحتساب ركلة جزاء ورفع البطاقة الصفراء بوجه غروييتش الذي رمى ارضا ليفاندوفسكي داخل المنطقة، فعاقب الاخير بنفسه الفريق الضيف بترجمته بنجاح ركلة الجزاء، ليسجل هدف التعادل لفريقه والثاني له (59).

وأجرى مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش تبديله الأول في الدقيقة 85 فاخرج مولر وأدخل البرتغالي ريناتو سانشيز، قبل ان يخرج بعد دقيقة غنابري ويدفع بالكندي الشاب ألفونسو ديفيس، وسط ضغط من أصحاب الأرض لاقتناص هدف الفوز والنقاط الثلاث ولكن بدون جدوى.