واصل بايرن ميونيخ نتائجه الإيجابية بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 5-3 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدّم بيريشا بالنتيجة للضيوف مبكراً (2) قبل أن يرد بايرن ميونيخ بأربعة أهداف أنهى عليها الشوط الأول.

وتناوب على رباعية بايرن كل من البرتغالي جواو كانسيلو (15) والفرنسي بافار (19 و35) وسانيه (45).

ونجح بيريشا بإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء (60) لكن الكندي ديفيز وقّع على الهدف الخامس (74).

وشهدت اللحظات الأخيرة تسجيل البديل الفرنسي كاردونا لهدف فريقه الثالث.

وردّ بايرن ميونيخ الدين لأوغسبورغ الذي انتصر عليه ذهاباً بهدف دون رد.

وهذا الفوز الرابع توالياً لبايرن ميونيخ بجميع المسابقات والثالث توالياً في الدوري الألماني ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة.

وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى انتصر لايبتسيغ بثلاثية نظيفة على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بتوقيع فيرنر (57) والسويدي فورسبيرغ من ركلة جزاء (71) والكرواتي غفارديول (80).

وارتقى الفائز إلى المركز الثالث مؤقتاً بـ45 نقطة.

وتعادل آينتراخت فرانكفورت وضيفه شتوتغارت 1-1 وهرتا برلين وماينتس 1-1 أيضاً.