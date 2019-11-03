

وأورد النادي البافاري عبر حسابه على "تويتر"، "بايرن ميونيخ يفترق عن نيكو كوفاتش"، غداة الخسارة 1-5 أمام اينتراخت فرانكفورت في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، في أسوأ هزيمة في الدوري لبايرن منذ العام 2009.

وأوضح النادي أن قرار التخلي عن المدرب البالغ من العمر 48 عاماً، أتى بتوافق بين رئيس النادي أولي هونيس والرئيس التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش، وكوفاتش نفسه.

وزادت الخسارة أمس أمام الفريق السابق لكوفاتش، من الضغوط على الكرواتي الذي يقود بايرن للموسم الثاني، لاسيما بعد تراكم النتائج السلبية. فقد اكتفى النادي في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الألماني بفوز وتعادل وخسارتين، وتلقى مرماه 12 هدفاً في المباريات الست الأخيرة.

ووجهت صحف ألمانية عدة في وقت سابق الأحد انتقادات إلى المدرب، متسائلة عن جدوى بقائه على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وسألت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار اليوم "ما هي الحجج المتبقية للاحتفاظ بنيكو كوفاتش، الذي تخلى عنه فريقه حتى؟".

وبحسب التقارير، بات كوفاتش محط انتقاد في غرفة الملابس أيضاً.

وأوردت مجلة "كيكر" أن اللاعبين "ينتقدون النقص في المرونة التكتيكية والحلول لجهة اللعب في خط الهجوم"، مشيرة إلى أن هؤلاء يعتبرون في حلقاتهم الضيقة أن الحصص التدريبية "باتت تتمحور كثيراً حول الدفاع".

وكان الكرواتي قد رد في تصريحات بعد مباراة الأمس، على سؤال عما إذا كان لا يزال يشعر بالثقة في منصبه، "لا يمكنني القول. شعوري ليس هاماً"، مضيفاً بشأن مستقبله "يجب أن تسألوا من يملك القرار".

أضاف "لست ساذجاً، أعرف كيف تجري الأمور"، مضيفاً "حتى بعشرة لاعبين لا يمكنك أن تخسر 1-5. هذا أمر مخيب"، في إشارة إلى خوض الفريق غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتنغ.

ومع اختتام مباريات المرحلة العاشرة، يحتل بايرن المركز الرابع في الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

ويواجه الفريق البافاري محطتين مهمتين في الأسبوع المقبل، أولهما استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، والتي اقترب من حجز بطاقتها الأولى المؤهلة للدور المقبل بتصدره بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات).

أما المحطة الأبرز فستكون السبت المقبل عندما يستضيف وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند في المرحلة 11 من الدوري المحلي.