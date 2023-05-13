وتجاوز بايرن ميونيخ ضيفه شالكه بنتيجة كبيرة 6-0 اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم بايرن ميونيخ بثنائية بفضل كلّ من توماس مولر (21) وكيميتش من ركلة جزاء (29) قبل أن يضيف غنابري ثنائية في الشوط الثاني (50 و65).

ونجح البديل الواعد الفرنسي تيل في زيادة غلة بايرن إلى خمسة أهداف مع الدقيقة الثمانين قبل أن يختتم المغربي نصير المزراوي سداسية فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهذا أكبر انتصار لبايرن ميونيخ تحت إدارة مدربه توماس توخل.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 68 نقطة بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني مع مباراة أقل للأخير.

وتوقف رصيد شالكه عند 30 نقطة ليبقى مصيره مهدداً بالبقاء.

أونيون نحو دوري الأبطال



وفي مباراة بالغة الأهمية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حقق أونيون برلين فوزًا ثمينًا، على حساب ضيفه فرايبورغ الخامس 4-2، ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الثالث (59 نقطة) بدلاً من لايبتسيغ (57) الذي يستقبل فيردر بريمن الأحد، فيما تجمّد رصيد فرايبورغ عند 56 نقطة.

حسم فريق العاصمة المباراة منطقياً من شوطها الأول بأهداف كيفن بيهرنز (5) والسورينامي شيرالدو بيكر (36 و38)، ثم سجل له التونسي عيسى العيدوني الهدف الأخير (80)، بعدما قلص الخاسر الفارق عبر مانويل غولده (56) والإيطالي فينتشنتسو غريفو (70 من ركلة جزاء).

وصعد فولفسبورغ مؤقتاً إلى المركز السادس بفوزه على ضيفه هوفنهايم الرابع عشر 2-1 بهدف البولندي ياكوب كامينسكي (15) ولوكا فالدشميدت (75)، مقابل هدف الفرنسي جوشوا غيلافوغي (90 خطأ في مرمى فريقه).

وحقق أينتراخت فرانكفورت فوزه الأول منذ 18 شباط/فبراير، على حساب ضيفه ماينتس 3-0، بأهداف حملت توقيع الياباني دايتشي كامادا (18 من ركلة جزاء)، البرتغالي أوريليو بوتا (40) والفرنسي الدولي راندال كولو مواني (59).

وصعد بوخوم إلى المركز الخامس العاشر بفوزه على أوغسبورغ 3-2.

سجل للفائز الغاني كريستوفر أنتوي-أدجي (2)، الهولندي جيفري (59 خطأ في مرمى فريقه) والفرنسي أنتوني لوسيلا (62)، وللخاسر أرني ماير (29) وكلفين يبواه (85).