وسجل بايرن أهدافه، أربعة في الشوط الأول، عبر ماتس هوميلس 10، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 17، الإسباني خافي مارتينيز 41، سيرج غنابري 43. وهدف في الثاني عن طريق ليفا أيضاً 89.

وصار رصيد الفريق البافاري 64 نقطة في الصدارة، مقابل 63 لدورتموند في المركز الثاني.

وأصاب بايرن ميونيخ عصفورين بحجر واحد حيث ثأر لخسارته 2-3 ذهاباً أمام دورتموند، وانتزع منه الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل ست مراحل، وبات حسم اللقب بيده في سعيه إلى الثنائية المحلية (بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس) بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أنها المرة الأولى منذ موسم 2001-2002 يكون فيها الفارق نقطة واحدة بين المتصدر ومطارده المباشر بعد المرحلة 28.



تفاصيل المباراة والأهداف

-نهاية المباراة بفوز عريض لبايرن 5-0.

- هدف د 89 ليفا يزيد هدفاً خامساً بعد تمريرة في العمق من كيميتش إلى غنابري الذي عرضها بسهولة للبولندي.

- لا فرص حقيقية للطرفين، وكأن كل فريق اقتنع بالنتيجة

- ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، وبايرن مستمر في بحثه عن المزيد ولا يبدو أن ذلك سيصعب عليه.

نهاية الشوط الأول بتقدم عريض لبايرن 4-0.

- هدف رابع لبايرن د 43، مولر يرفع لغنابري والأخير رأسية جميلة في المرمى.

- هدف لبايرن د 41 تنفيذ رائع من ألكنتارا لحرة مباشرة إلى مولر لكن حارس دورتموند يردها، تعود إلى مارتينيز الذي سددها ببراعة هدفاً ثالثاً لا يرد.

- د 38 ليفا يرسل رأسية قوية يردها بوركي

- د 32 نفس طريقة الهدف الأول، الكنتارا يرفع ركنية لرأس هوميلس لكن هذه المرة حارس دورتموند السويسري بوركي يستوعب الدرس.

-د 20 مولر يصيب العارضة برأسية مركزة.

- هدف د 17 ليفاندوفسكي يقطع تمريرة في الخلف من مدافع دورتموند الفرنسي زاغادو ليسجل منها البولندي الثاني.

- بايرن ممسك بالمباراة بشكل كامل، ولولا تسديدة داوود لما كان للفريق الزائر إلى أليانز أرينا أي تواجد.

- هدف لبايرن د 10 هوميلس يبدأ القصة بهدف رأسي جاء من ركنية رفعها الإسباني تياغو ألكنتارا.

- د 6 محمود داوود يسدد كرة قوية تسلمها من ريوس، تباغت نوير لكنها مرت بأمان بعد أن اتجهت نحو القائم وتابعت طريقها للخارج.

- ليفاندوفسكي يتعرض لإصابة بالكتف لكنها لم تؤثر ويتابع اللعب.

- الحكم مانويل غرافي يطلق صافرة البداية.

- فاز بايرن ميونخ في آخر 4 مباريات لعبها على أرضه أمام دورتموند في البوندسليغا، بنتيجة إجمالية 17-3.

- هذا هو اللقاء رقم 100 بين بايرن ميونخ ودورتموند في البوندسليغا – بايرن ميونخ متقدم بالنتائج بفوزه 45 مرة مقابل 25 لدورتموند (تعادل 29).

🔥 Unsere Startaufstellung gegen den @FCBayern: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Dahoud, Bruun Larsen - Reus #FCBBVB pic.twitter.com/kTESo0IKPF — Borussia Dortmund (@BVB) April 6, 2019

مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ستكون واعدة ومشاهدة البث المباشر لها لا يفوّت خصوصاً في ظل الحماوة الموجودة في الدوري الألماني بين غريمين تفصل بينهما نقطتان.