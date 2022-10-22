ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني منتظراً خدمة جليلة من بوخوم الذي يستقبل أونيون برلين المتصدر الأحد،

وهو الفوز الثاني توالياً لبايرن في "بوندسليغا" والرابع توالياً في مختلف المسابقات منذ تعادله أمام دورتموند 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري.

كما استعد العملاق البافاري بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي المنتظر أمام مضيفه برشلونة الإسباني الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن بايرن ضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتصدره مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

هيمن النادي البافاري على الشوط الأول، ومن أول ركلة ركنية افتتح التسجيل عبر جمال موسيالا مستفيداً من تحويل الكرة برأس ليون غوريتسكا، فسيطر عليها بصدره وسددها بقدمه اليمنى في شباك الحارس أوليفر بومان (17)، قبل أن يضاعف النتيجة بفضل مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو-موتنيغ إثر عرضية من سيرج غنابري (37)، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم والثالث له في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات.