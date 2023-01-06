بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة لإقامة معسكره الشتوي من قبل beIN SPORTS January 6, 2023 18:27 0:37 دقيقة حطّت طائرة بايرن ميونيخ في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً لخوض المعسكر الشتوي، والذي سيمتد حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، حيث ضمّت القائمة آخر الوافدين الهولندي ديلي بليند، فيما سيغيب المغربي نصير مزراوي لعدم شفائه من فيروس كورونا. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة البرازيلي سانتوس ينتقل من فاسكو دي غاما إلى تشلسي 0:50 دقيقة ريال مدريد يعدّ العدّة لمواجهة فياريال 0:39 دقيقة خليجي 25: التعادل السلبي يحسم مواجهة العراق وعمان 0:37 دقيقة بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة لإقامة معسكره الشتوي 4:01 دقيقة مسيرة حافلة لفيالي في إيطاليا وإنكلترا 1:40 دقيقة حزن عالمي وإيطالي عميق عقب رحيل فيالي 0:46 دقيقة تقارير - نابولي يقدّم عرضاً لضمّ أوناحي من أنجيه 0:37 دقيقة مانشستر يونايتد يستعير "بوتلاند" من كريستال بالاس 1:05 دقيقة العطية يحافظ على صدارة الترتيب في رالي داكار 0:39 دقيقة تشيفيرين المرشح الوحيد لرئاسة الـ"يويفا"