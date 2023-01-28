وأنهى الفريق البافاري حامل اللقب الشوط الأول متقدماً بهدف وقع عليه لوروا ساني 34، لكن الضيوف ردوا في الثاني بهدف التعادل عبر الدولي الفرنسي راندال كولو مواني 69.

بايرن ميونيخ صار رصيده 37 نقطة على قمة الترتيب، لكن بفارق نقطة واحدة عن أونيون برلين، أما آينتراخت فرانكفورت فوصل إلى النقطة 32 في المركز الخامس.

وهذا التعادل الثالث توالياً لأبناء المدرب يوليان ناغليسمان بعد لايبزيغ وكولن وبنفس النتيجة 1-1.

وبقي بايرن من دون فوز في العام الجديد وهذه المرة الأولى منذ 1978، بعد أن استنأف المنافسات بعد عطلة مونديال قطر 2022 والعطلة الشتوية.

ولم يذق بايرن طعم الانتصارات منذ عودة المنافسات، وسط خشية من استمرار العقم الهجومي بعدما سجّل ثلاثة أهداف فقط في آخر ثلاث مباريات، مقارنة بـ49 هدفًا في 15 مباراة سبقت، أي بمعدل 3.26 أهداف في المباراة الواحدة.

