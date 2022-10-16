

وارتقى بايرن من المركز الخامس إلى الثاني (19 نقطة) بفارق نقطة عن فرايبورغ الذي مُني بأوّل خسارة منذ المرحلة الثانية، فنجح في العودة إلى المسار الصحيح مجدداً، بعد أن استهل المباراة مكتفياً بفوز يتيم في آخر ست مباريات.



ولم يكترث بايرن ميونيخ لغياباته الكثيرة بسبب الإصابات على غرار القائد الحارس مانويل نوير (كتف) والمهاجم المخضرم توماس مولر (ظهر)، أو الإيقاف على غرار الفرنسي كينغسلي كومان.

عاد نجم الفريق هذا الموسم جمال موسيالا متعافياً من فيروس كوفيد-19 فدخل في آخر نصف ساعة، كما تعافى الظهير الكندي ألفونسو ديفيس، قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت والمهاجم سيرج غنابري.

بكّر بايرن بالتسجيل عبر غنابري برأسية بعيدة محكمة متابعاً كرة مرتدة من الحارس (13).



ضاعف رجال المدرب يوليان ناغلسمان الأرقام، عبر الكاميروني المخضرم إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ بعد تمريرة متقنة من لوروا سانيه (33)، مسجلاً هدفه الأول في الدوري منذ نيسان/أبريل 2021.

تابع المضيف ضغطه وصدّ القائم الأيسر تسديدة أرضية لغنابري (51)، قبل ثوان من الهدف الثالث الذي حمل توقيع المتألق سانيه، بيسارية قوية من حافة المنطقة، بعد جملة مشتركة بين تشوبو-موتينغ وغنابري (55).

وفيما كان فرايبورغ يلملم جراحه، ارتكب دفاعه خطأ بتشتيت تمريرة من غنابري للسنغالي ساديو مانيه، لعبها مهاجم ليفربول الإنكليزي السابق فوق الحارس ساقطة، مسجلاً الهدف الرابع (56).



ولم يتأخر البديل النمسوي مارسيل سابيتسر بتسجيل الخامس والأخير بيمناه من داخل المنطقة، بعد مجهود من غنابري (80).