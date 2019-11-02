وتراجع بايرن من المركز الثاني إلى الرابع بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والفائز على مضيفه باير ليفركوزن 2-1، وذلك بعد سقوطه للمرة الثانية في أربع مباريات، فيما أصبح فرانكفورت سادساً.

وأصبح بوروسيا دورتموند وصيفا بفوزه الصريح على ضيفه فولفسبورغ 3-صفر فأنزله إلى المركز السابع.

وصعد لايبزيغ إلى المركز الثالث باكتساحه ضيفه ماينتس 8-صفر.

وبرغم خسارة بايرن الكبيرة، نجح هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تعزيز رقمه القياسي والتسجيل للمباراة العاشرة تواليا في موسم واحد من الدوري.

وكان مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش انتقد بعد الفوز الهزيل على بوخوم من الدرجة الثانية 2-1 في مسابقة الكأس، لاعبيه وروحيتهم الذهنية السلبية.

وفشل بايرن في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد خسارة وتعادل، استعدادا لاستضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستهل بايرن مباراته بشكل سيء، بعد طرد مدافعه بواتنغ بعرقلة باسينسيا على حدود المنطقة (9).

وأدى هذا الطرد إلى افتتاح فرانكفورت التسجيل من تسديدة جبريل سو ارتدت من دافيد ألابا، فتابعها الصربي فيليب كوستيتش من مسافة قريبة بسهولة في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الحارس الدولي مانويل نوير (25).

وصعّب أينتراخت المهمة كثيرا على رجال كوفاتش، مدرب فرانكفورت بين 2016 و2018 عندما حقق معه لقب الكأس على حساب بايرن.

فمن تسديدة لكوستيتش على الجهة اليسرى ارتدت من الدفاع، سقطت الكرة أمام جبريل سو تابعها يمينية من زاوية ضيقة في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثاني (33).

لكن ليفاندوفسكي رد سريعا مقلصا الفارق بعد مراوغة والتفافة رائعة تخطى فيها الدفاع بأكمله وسدد منفردا بمساعدة الحارس في الشباك (37).

وخلافا لمجريات مطلع الشوط الثاني، ضرب فرانكفورت مجددا بكرة عرضية جديدة تابعها قائد دفاعه دافيد ابراهام من مسافة قريبة (49).

وكاد الهولندي باس دوست يوجه الضربة القاضية بتسديدة من منتصف المنطقة أبعدها نوير إلى ركنية (60)، لكن زميله مارتن هينتيريغر فعلها من الركنية التالية برأسية عكسية سكنت الزاوية اليمنى (61).

وحاول الجناح الكندي ألفونسو ديفيس إدراك شباك فرانكفورت لكن تسديدته الارضية القريبة ارتدت من القائم (71).

وفي الدقائق الاخيرة، سجل فرانكفورت هدفه الخامس بعدما تلاعب البديل أندريه سيلفا على الجهة اليسرى ولعب عرضية قريبة خالصة لباسينسيا تابعها الأخير بذكاء في الشباك (85).