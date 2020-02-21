الدوري الألماني يحتل المركز الثالث من حيث الإيرادات من قبل beIN SPORTS February 21, 2020 11:52 1:33 دقيقة حققت أندية الدوري الألماني مداخيل تجاوزت أربعة مليارات وثلاثمئة مليونِ دولار ، لتحتل المركز الثالث بعد أندية الدوريين الإنكليزي والإسباني. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة تشيلسي وتوتنهام: التغطية الخاصة 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:34 دقيقة الغرافة يتعادل مع الأهلي بهدف لمثله 4:24 دقيقة ولفرهامبتون يستعرض أمام اسبانيول 3:53 دقيقة روما يفوز بالحد الأدنى المطلوب أمام جينت 3:57 دقيقة لاكازيت يقود أرسنال للفوز في أرض الإغريق 3:31 دقيقة سلتيك يعود بتعادل إيجابي من الدنمرك 3:53 دقيقة انتر يتجاوز جرحه المحلي ويفوز على لودوغوريتس 3:47 دقيقة مانشستر يونايتد ينجو من فخ بروج 0:29 دقيقة الاتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح شهرين