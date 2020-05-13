الدوري الألماني: اجتماع مرتقب لمناقشة تفاصيل العودة من قبل beIN SPORTS May 13, 2020 21:38 1:37 دقيقة تترقب الأندية اجتماع رابطة الدوري الألماني لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بعودة المنافسات بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا. -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة إيبو بعد واقعة ردها على ثيم تشعر بالفخر جراء الدعم 1:43 دقيقة مفاجأة...مونشنغلادباخ لن يلعب أمام مدرجات فارغة ! 20:51 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم الهولندي نايجل دي يونغ 0:42 دقيقة شروط صحية صارمة قبل استئناف التدريبات في إنكلترا 24:00 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم لويس ميلا 0:50 دقيقة ستيرلينغ ينضم إلى قائمة المعارضين لاستئناف الموسم 0:42 دقيقة باير ليفركوزن يعدّ العدّة لعودة البوندسليغا 0:53 دقيقة الدوري الإنكليزي: إلغاء الموسم الحالي وارد ! 1:02 دقيقة رئيس أميان يتجه للمحكمة بعد إنهاء الدوري الفرنسي 0:26 دقيقة أونيون برلين يمدد عقد حارسه ويطمئن جماهيره