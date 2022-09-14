الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 6 من قبل beIN SPORTS September 14, 2022 08:31 3:21 دقيقة الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 7 3:21 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 6 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 5 1:20 دقيقة إصابة خطيرة تهدّد مشاركة المساكني في مونديال قطر 2:19 دقيقة كلوب: "نستحق الفوز" 4:10 دقيقة أتليتيكو مدريد يسقط على أرض ليفركوزن 0:58 دقيقة تشافي: لعبنا بطريقة جيدة 3:48 دقيقة ليفربول ينجو من فخ آياكس 1:16 دقيقة العربي يحافظ على صدارته لدوري نجوم قطر 0:41 دقيقة إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة