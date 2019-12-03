الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 من قبل beIN SPORTS December 3, 2019 10:14 3:16 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثالث عشر من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 1:42 دقيقة ماذا قال جاسم الشيخ بعد انتصار البحرين؟ 11:57 دقيقة موجز الأخبار 0:41 دقيقة ليونيل ميسي يتوّج بالكرة الذهبية لمرة سادسة قياسية 1:50 دقيقة ردة فعل علي مدن على تأهل البحرين 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:52 دقيقة أكرم عفيف يوجه رسالة مؤثرة للجماهير القطرية 2:54 دقيقة تعادل اليمن والعراق في مباراة بعيدة عن الحسابات 4:05 دقيقة المنتخب السعودي يتأهل لملاقاة قطر في نصف النهائي 3:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:30 دقيقة الجماهير تستخدم مترو الدوحة للوصول إلى ستاد خليفة