الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثامنة من قبل beIN SPORTS October 21, 2019 11:48 3:20 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثامن من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة التاسعة 3:45 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة العاشرة 3:20 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثامنة 2:27 دقيقة مسرح الأحلام يحمي فارسه من الخسارة أمام ليفربول 3:43 دقيقة مرسيليا يعود لسكة الانتصارات من بوابة ستراسبورغ 4:03 دقيقة إشبيلية يحقق الفوز الخامس 2:00 دقيقة الجماهير القطرية ترُد الجميل للعُمانيين 0:26 دقيقة الدحيل يفوز على أم صلال ويحافظ على الصدارة 0:27 دقيقة الغرافة يتغلب على العربي بهدف دون مقابل 0:51 دقيقة كلوب ينتقد حكم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد