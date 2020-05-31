احتفالية تورام .. رسالة ضد العنصرية من قبل beIN SPORTS May 31, 2020 18:23 1:47 دقيقة حاول الفرنسي ماركوس تورام البعث برسالة ضد العنصرية بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أميركي من خلال احتفال خاص بالهدف الذي سجله أمام يونيون برلين. -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة احتفالية تورام .. رسالة ضد العنصرية 3:43 دقيقة مونشنغلادباخ يواصل مطاردة البطاقة الأوروبية 0:45 دقيقة لاعب شالكه يلفت الأنظار بشارة "العدالة لجورج" 0:45 دقيقة مانشستر سيتي يستهل تدريباته الجماعية 3:28 دقيقة غضب مستمر في أميركا بعد مقتل جورج فلويد 2:15 دقيقة الاتحاد الإيطالي يملك خططا في حال التوقف مجدداً 1:02 دقيقة إشبيلية يواصل الاستعداد لديربي الأندلس 0:42 دقيقة فليك يكشف سبب تبديل لوكاس هيرناديز 4:32 دقيقة "ليفا" يكمل السلسلة: فرق البوندسليغا تحت رحمته 0:39 دقيقة خبر ممتاز لمصلحة الدوري الإنكليزي