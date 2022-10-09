بول جاكيل أحرز هدف انتصار الفريق العاصمي في الدقيقة السادسة والسبعين.

فيما أكمل شتوتغارت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرهو غيراسي في حدود الدقيقة الثانية والثمانين.. فز رفع رصيد أونيون برلين إلى النقطة العشرين في الصدارة.

وحسَم التعادل بهدفين لمثلهما المواجهة بين هيرتا برلين وضيفه فرايبورغ

تمكن فرايبورغ من افتتاح النتيجة عن طريق دانيال كوفي كييريه في الدقيقة الثانية والعشرين

وتحصل أصحاب الضيافة على ركلة جزاء حولها اللاعب دودي لوكي باكيو إلى هدف التعادل، وواصل هيرتا برلين استفاقته ليسجل ثاني الأهداف عن طريق سوات سيردار.

واستمرت الاثارة بتوقيع فرايبورغ الهدفَ الثاني حيث نجح كيفن شادي في استغلال خطأ من حارس المرمى ليعادل النتيجة.

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