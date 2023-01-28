الهولندي دانيلو ديوخي افتتح التسجيل عند الدقيقة الرابعة والأربعين، وأضاف بول سيغين الهدف الثاني عند الدقيقة 67 ليرفع أونيون برلين رصيده إلى 36 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها، حقق فيردر بريمن الانتصار على ضيفه فولفسبورغ بهدفين لهدف

أصحاب الأرض تحصلوا على ركلةِ جزاء سجل منها نيكلاس فولكروغ هدف التقدم عند الدقيقة 24، وعاد اللاعب ذاته ووسع النتيجةَ بهدفٍ ثان عند الدقيقة 77، وفي آخر أنفاس الوقت الرسمي، قلص الضيوف النتيجة عن طريقِ كيفين باريديس.

وفي مباراة أخرى تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1 على هوفنهايم استهلها لاعبه جوناس هوفمان قبل أن يعود اللاعب ذاته لتدوين الهدف الثاني عند الدقيقة 37، بعدها قلص ايلاس بيبو النتيجة لهوفنهايم في الدقيقة 80، قبل أن يدون لارس شتيندل الهدفَ الثالث لبوروسيا مونشنغلادباخ عند الدقيقة 83، في حين دون هانيس وولف الهدف الرابع في الأنفاس الأخيرة للقاء.

وفي الجولة ذاتها فاز ماينز على بوخوم 5-2، وفرايبورغ غلى أوغسبورغ 3-1.

