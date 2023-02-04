ووقّع كيفن بيهرينس (32) والأميركي جوردان سيباتشو (84) هدفي الفائز.

في المقابل بصم الدنماركي ماركوس إنغفارتسون (78 من ركلة جزاء) هدف الخاسر الوحيد.

وهو الفوز الثاني عشر لأونيون برلين خلال الموسم الحالي في البوندسليغا مقابل 3 تعادلات و4 هزائم ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة بايرن ميونيخ (37 نقطة) ومضيفه فولفسبورغ (29 نقطة) غداً الأحد.

أما ماينتس فقد تكبّد خسارته الثامنة مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 23 نقطة.

وضمن ذات المرحلة حقق آينتراخت فرانكفورت فوزًا كبيرًا على ضيفه هيرتا برلين بثلاثية نظيفة وبوخوم على هوفنهايم بخمسة أهداف لاثنين.

وحسم التعادل السلبي مواجهتي كولن مع لايبتسيش وبوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه.