7 أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع أشرف حكيمي

وأشارت صحيفة " Mundo Deportivo" بأن اللاعب المغربي (21 عاماً) سيعود عقب نهاية الموسم الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء فترة اعارته لبروسيا دورتموند الألماني لمدة موسمين.

وفي سياق متصل، أكد أليخاندرو كامانيو، وكيل أعمال حكيمي، أن خبر تمديد عقد الدولي المغربي مع النادي الملكي لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أنهما لم يجلسا بعد مع إدارة ريال مدريد ولا إدارة دورتموند لمناقشة مستقبل اللاعب.

وبحسب مصادر مقربة من فريق ريال مدريد فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يسعى لأن يكون حكيمي في لائحة الفريق الإسباني إلا أن الدولي المغربي لا يملك ضمانات كبيرة لأن يكون أساسياً على حساب دانيال كارفاخال في تشكيلة الأبيض الملكي.

وتحدثت مصادر أخرى عن إمكانية أن يكون حكيمي ورقة هامة في مفاوضات ريال مدريد الساعي للتعاقد مع الموهبة النرويجية لفريق بروسيا دورتموند إرلينغ براوت هالاند.

وأعرب الفريق الألماني مراراً عن محاولته الحفاظ على أشرف حكيمي لكن الأخير أكد أنه "بإمكان حدوث كل شيء" في إشارة لمسألة بقاءه من عدمها في دورتموند.

وأشارت الصحيفة الألمانية أن الموسم الرائع الذي يقدمه المغربي في الفريق الأصفر جلب اليه أطماع عدة أندية أوروبية كبرى تحاول خطف توقيعه على غرار فريقه الحالي دورتموند بالإضافة إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ ويوفنتوس الإيطالي وأندية إنكليزية (تشيلسي وأرسنال وتوتنهام) وأنباء غير مؤكدة عن باريس سان جيرمان.

