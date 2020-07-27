هونيس مدربا جديدا لهوفنهايم

وكشف النادي أن هونيس (38 عاما) وهو نجل مدير هرتا برلين السابق ديتر هونيس، وقع عقدا حتى عام 2023.

ونجح هونيس في قيادة فريق بايرن ميونيخ الرديف إلى التتويج بلقب دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي في هوفنهايم ألكسندر روسين "أثبت سيباستيان عن جدارة بأنه يستطيع الإشراف على تدريب لاعبين شبان وتحويلهم الى مجموعة قوية قابلة للتطوير على الصعيد الفردي. يعتمد سيباستيان على أسلوب هجومي ليس جذابا فحسب بل فعالا أيضا".

ونجح هوفنهايم في انتزاع المركز السادس المؤهل إلى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وسبق لهونيس أن خاض 3 مباريات في صفوف هوفنهايم عندما كان الأخير في مصاف الدرجة الثالثة وهو سيستلم منصبه رسميا في الثاني من آب/اغسطس المقبل.

وقال هونيس "العمل في هوفنهايم يشكل تحديا كبيرا لي وأنا أتطلع قدما لذلك".