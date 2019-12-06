العربية
English
خليجي 24
الدوري الألماني

هرتا برلين يهدر فوزه الأول بقيادة كلينسمان

من قبل

أهدر هرتا برلين فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد يورغن كلينسمان وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

وكان هرتا برلين في طريقه إلى تحقيق فوزه الأول في ثاني مباراة بقيادة كلينسمان وتعويض خسارته المباراة الأولى على ارضه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 1-2 السبت الماضي، عندما تقدم بهدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو (30) والصربي ماركو غروييتش (63)، لكن آينتراخت فرانكفورت نجح في تقليص الفارق عبر النمسوي مارتن هينتيريغر (65) وسيباستيان روده (86).

وواصل هرتا برلين نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز في المباراة السابعة على التوالي، فيما كسب آينتراخت فرانكفورت نقطته الأولى بعد ثلاث هزائم متتالية.

وعزّز آينتراخت فرانكفورت موقعه في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وهو مهدد بالتراجع إلى المركز الحادي عشر.

في المقابل، عزّز هرتا برلين موقعه في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.


 

هرتا برلين
السابق الأندية الألمانية تعيش استقرار
اقرأ
الأندية الألمانية تعيش استقراراً مالياً كبيراً
التالي

آخر الأحداث