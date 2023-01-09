هالير يعود إلى تدريبات بوروسيا دورتموند

وكشف أطباء عن إصابة المهاجم بالسرطان خلال معسكر تدريبي قبل انطلاق الموسم في تموز/يوليو الماضي.

وكان هالير قد انضم وقتها لدورتموند قبل أسابيع قليلة مقابل 31 مليون يورو (33.24 مليون

دولار).

وأحرز هالير 34 هدفاً مع أياكس أمستردام بطل هولندا الموسم الماضي منها 21 في الدوري و11 في دوري أبطال أوروبا لكنه غاب عن المنافسات منذ يوليو بعد اكتشاف الورم.

وخضع مهاجم كوت ديفوار للجراحة والعلاج الكيماوي خلال الأشهر القليلة الماضية وعاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي.

وقال الير للصحفيين من معسكر دورتموند في إسبانيا اليوم الاثنين "بالطبع كانت ستة أشهر صعبة، السعادة لا تسعني بوجودي هنا مع الفريق وباللعب في هذا الطقس الرائع".

ويأمل هالير أن يكون لائقاً تماماً في الوقت المناسب لاستئناف الموسم خلال أقل من أسبوعين عندما يستضيف دورتموند منافسه أوغسبورغ في أول مباراة له بالدوري هذا العام يوم 22 يناير.

وقال هالير: "لا يوجد مستحيل، لا أضع أي قيود لنفسي. انتظر فقط تعليمات المدرب والفريق

الطبي. سأبذل قصارى جهدي للعب يوم 22 يناير".



ويحتل دورتموند المركز السادس في الدوري الألماني متأخراً بتسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

