نوير يأمل العودة للملاعب قبل نهاية موسم بايرن

وقال قائد الفريق البافاري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "من الصعب أن أقول متى سأتمكن من العودة لكن أعتقد أن مباراة لايبزيغ (في 11 أيار/مايو المقبل في المرحلة ما قبل الأخيرة من الموسم) هدف واقعي".

وخرج نوير مصاباً في ربلة الساق خلال المباراة ضد فورتونا دوسلدورف الأحد، والتي فاز بها فريقه 4-1، ما أعاده إلى صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام بوروسيا دورتموند، منافسه الشرس على لقب الدوري هذا الموسم.

وأدت هذه الإصابة إلى إبعاد نوير في مرحلة فاصلة في الموسم المحلي حيث لا يزال بايرن ينافس على لقبي الدوري والكأس، بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي.

وأكد الحارس الدولي البالغ من العمر 33 عاماً، أنه يتقبل هذه الإصابة الجديدة، بعدما غاب لفترات طويلة في الموسم الماضي بسبب معاناته على مرتين من كسر في القدم. وأوضح "غبت لقرابة عام في الموسم الماضي عندما تعرضت لكسر في مشط قدمي، واستعنت بعكازين لفترة طويلة".

أضاف "عندما تبتعد لفترة طويلة، يتوجب على جسدك أن يتأقلم لذا تتوقع أن تتعرض لإصابات عضلية مماثلة بعد فترة"، متابعاً "في الواقع توقعت أن أتعرض لإصابة عضلية في وقت سابق من هذا الموسم".

وشدد نوير المتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، على أنه يريد "البقاء إلى جانب الفريق" حتى في حال كان غائباً عن المباريات، مبدياً دعمه لبديله الحارس سفن أولرايخ.

وفي حال صحت تقديرات نوير بقدرته على العودة ضد لايبزيغ في المرحلة الثالثة والثلاثين، سيكون قد غاب عن ثلاث مباريات في الدوري، وعن مواجهة فيردر بريمن في نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا.

وأثار إعلان بايرن أن نوير سيعقد مؤتمرً صحافياً، تقارير واسعة عن نيته إعلان اعتزاله. ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال نوير: "لقد أضحكنا ذلك".

ويستقبل حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة ضيفه فيردر بريمن السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري، قبل أن يحل ضيفاً عليه الأربعاء 24 نيسان/أبريل في نصف نهائي الكأس.

وفاز بايرن على بريمن في مبارياتهما الـ18 الأخيرة في مختلف المسابقات.

