مونشنغلادباخ يواصل الضغط على لايبزيغ وبايرن ميونيخ ينتصر

وشهدت المرحلة فوز بايرن ميونيخ على فرايبورغ 3-1، وتعادل فولفسبورغ مع شالكه 1-1 وفوز كولون على أينتراخت فرانكفورت 4-2، وهيرتا برلين على باير ليفركوزن 1-0.

وسجل ألاسان بليا الهدف الأول لمونشنغلادباخ في الدقيقة 46، قبل أن يضيف لارس ستيندل الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بادربورن عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر (الأخير).

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 16، ليسجل هدفه رقم 221 في بطولة الدوري الألماني.

وفي الدقيقة 58 سجل فينسنزو غريفو هدف التعادل لفرايبورغ، قبل أن يسجل اللاعب الشاب جوشوا سيرزكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ثم أضاف سيرج غنابري الهدف الثالث 90+5.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 25 نقطة في المركز السادس.

وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه شالكه 1 -1، وتقدم شالكه عن طريق أوزان كاباك في الدقيقة 51، قبل أن يسجل كيفين مبابو هدف التعادل في الدقيقة 82.

ورفع شالكه رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز كولن على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 4 -2 وتقدم فرانكفورت عن طريق مارتن هينترغير في الدقيقة السادسة، قبل أن

يعزز زميله غونزالو باسيينسيا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 44 سجل يوناس هيكتور هدف تقليص الفارق لكولون، قبل ان يسجل سيباستيان بورناو الهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم سجل زميله دومينك دريكسلر الهدف الثالث في الدقيقة 81 ، قبل أن يختتم إسماعيل جاكوبس رباعية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الثاني.

ورفع كولن رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعرض باير ليفركوزن للخسارة 0-1، أمام ضيفه هيرتا برلين. وسجل كريم الرقيق هدف المباراة الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 64.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 25 نقطة في المركز السابع.

