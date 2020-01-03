معسكر بايرن ميونيخ الشتوي في الدوحة للمرة العاشرة

وفي تصريح نشره موقع النادي البافاري، قال المدرب هانسي فليك الذي سيكون على رأس الفريق المعسكر في ملاعب أكاديمية أسباير للمرة الأولى: عندما يتعين علينا اللعب كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام، لا يكون أمامنا متسع من الوقت للتدرب على أفكار جديدة، ونركز فقط على الأمور التي نحتاج للقيام بها في المباراة التالية، لذلك، هذا المعسكر فرصة رائعة ومهمة للتدرب على نطاق أوسع".

ونال لاعبو الفريق الذي يحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب البوندسليغا إجازة لمدة أسبوعين بعد آخر مباراة لعبها الفريق وفاز على فولفسبورغ في المرحلة 17 من الدوري.

وذكر موقع النادي أن فليك وضع خطة لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين على مدار ستة أيام هي مدة المعسكر القوي والمكثف على حد وصفه، استعداداً لاستئناف نشاط الفريق البافاري في البطولتين المحليتين ودوري أبطال أوروبا.

ويستمر المعسكر الذي سيقام في البلاد المستضيف للنسخة القادمة من كأس العالم 2022 حتى العاشر من يناير الجاري، وسينتظم فيه 26 لاعباً يغيب عنهم روبيرت ليفاندوفسكي وكينغسلي كومان وخافي مارتينيز ونيكلاس زوليه، والذين تقرر بقاءهم في ميونخ للخضوع لبرنامج تأهيلي تمهيداً لعودتهم للملاعب من جديد.

من جهة أخرى، سيسافر لوكاس هيرنانديز مع زملائه إلى الدوحة، ويتوقع له المشاركة في جزء من التدريبات بينما يستكمل رحلة تعافيه من إصابته في الكاحل، في حين ضمت قائمة اللاعبين المسافرين إلى قطر أيضاً العائدين من الإصابة مؤخراً فيات أرب وميكائيل كويسانسي، بالإضافة لعدد من اللاعبين الشباب ولاعب من فريق البايرن تحت 19 عاماً.

واعتاد العملاق البافاري على معسكره الشتوي في قطر نظراً للطقس المعتدل والملاعب المتميزة في أسباير.