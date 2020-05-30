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الدوري الألماني
الدوري الألماني

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف اليوم في بث مباشر

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مشاهدة البث المباشر اليوم مباريات الدوري الألماني السبت وموعد مباراة بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف تجدونها هنا في جدول تفصيلي.

Reuters

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وفوروتونا دوسلدورف اليوم في بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنكم الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم  ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمنافسات الدوري الألماني كما تجدون هنا مواقع لا يمكن تفوتيتها في البث المباشر، مثل مباراة آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورغ وغيرها.

موعد مشاهدة مباراة بايرن مونيخ اليوم ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة

موعد مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت  ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة

 

مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وستكون الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني مرتقبة بعدما واصلت المسابقة سيرها الآمن متغلبة على فيروس كورونا الذي أجبر معظم النشاطات الرياضية  على التوقف.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، وتوقيتها، مثل موعد مباراة هيرتا برلين وأوغسبورغ اليوم السبت.

جدول مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

موعد اهم مباريات اليوم (السبت) في البث المباشر بايرن ودوسلدورف

المباراة

موعد المباراة

بايرن ميونيخ × فورتونا دوسلدورف

السبت 30 مايو - 19:30

هيرتا برلين× أوغسبورغ

السبت 30 مايو - 16:30
ماينتس × هوفنهايم

السبت 30 مايو - 16:30
فولفسبورغ × آينتراخت فرانكفورت

السبت 30 مايو - 16:30
شالكه × فيردر بريمن

السبت 30 مايو - 16:30
بايرن ميونيخ
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