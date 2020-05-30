مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف اليوم في بث مباشر

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وفوروتونا دوسلدورف اليوم في بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنكم الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمنافسات الدوري الألماني كما تجدون هنا مواقع لا يمكن تفوتيتها في البث المباشر، مثل مباراة آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورغ وغيرها.

مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وستكون الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني مرتقبة بعدما واصلت المسابقة سيرها الآمن متغلبة على فيروس كورونا الذي أجبر معظم النشاطات الرياضية على التوقف.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، وتوقيتها، مثل موعد مباراة هيرتا برلين وأوغسبورغ اليوم السبت.